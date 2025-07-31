За самокат, отлетевший в голову 5-летней девочке, будут судить коммунальщика

Как сообщал ранее «МК», ЧП произошло 25 июня прошлого года во дворе дома по Дмитровскому шоссе. Подростки оккупировали конструкцию под названием «Халф-пайп» — ее специально поставили во дворе, чтобы ребята могли отрабатывать навыки экстремального катания на самоката и роликах. Один из мальчишек решил эффектно соскочить с самоката, съезжая с рампы, но не удержал его, и тяжелое транспортное средство отлетело в сторону, прямо в голову девочке. Малышка проезжала мимо рампы на велосипеде. В результате она получила тяжелую черепно-мозговую травму, у нее развилось нервное расстройство, лечение продлилось много месяцев.