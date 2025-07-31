За самокат, отлетевший в голову 5-летней девочке, будут судить коммунальщика

Ответить за трагедию на детской площадке предстоит коммунальному чиновнику московского района «поселок Северный» — против него возбудили уголовное дело по факту халатности. Главный садовник местной жилконторы остался глух к просьбам жителей демонтировать опасную рампу для трюков, в результате чего произошла трагедия — 5-летняя девочка получила тяжелые травмы.
Как сообщал ранее «МК», ЧП произошло 25 июня прошлого года во дворе дома по Дмитровскому шоссе. Подростки оккупировали конструкцию под названием «Халф-пайп» — ее специально поставили во дворе, чтобы ребята могли отрабатывать навыки экстремального катания на самоката и роликах. Один из мальчишек решил эффектно соскочить с самоката, съезжая с рампы, но не удержал его, и тяжелое транспортное средство отлетело в сторону, прямо в голову девочке. Малышка проезжала мимо рампы на велосипеде. В результате она получила тяжелую черепно-мозговую травму, у нее развилось нервное расстройство, лечение продлилось много месяцев.
В ходе расследования выяснилось, что на «Халф-пайп» регулярно поступали жалобы. В течение 2023 года жители как минимум 4 раза обращали внимание, что рампа небезопасна, у нее нет ограждений, ступеньки проваливаются и т. д. Однако никаких мер принято не было. Только после несчастья рампу демонтировали.
В итоге главному садовнику жилконторы предъявили обвинение в халатности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Процесс несколько затянулся, так как коммунальщик являлся членом избирательной комиссии, и на привлечение его к уголовной ответственности требовалось особое разрешение. Но теперь ему придется ответить за разгильдяйство.