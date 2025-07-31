Американка застрелила мужа на глазах у детей, когда он забирал их из сада

Жительнице Флориды Минди Остин предъявили обвинение в убийстве супруга Кристофера Трэвиса Джонса, мужчина забирал общих детей из детского сада, когда женщина напала на него, пишет New York Post со ссылкой на отчет полиции.
По данным очевидцев, Остин сначала обняла своих детей, а затем открыла огонь по мужу. Мужчина пытался убежать, но женщина продолжала стрелять в него.
«Пожалуйста, пусть монстр умрет. Крис, ты не можешь убивать моих детей», — говорила Остин при стрельбе, ее слова слышны на записи с камер видеонаблюдения.
По данным силовиков, Джонса доставили в больницу, где он скончался. За произошедшем наблюдали двое детей пары, воспитатели и шесть детей из сада — они не пострадали.
Почему женщина решилась на убийство — сейчас выясняется. Детей пока забрали родственники.
По данным офиса шерифа округа Брэдфорд, в 2024 году в семье был зафиксирован эпизод насилия.
Ранее в США осудили женщину за то, что она вырастила сад высотой в 1,8 метра.