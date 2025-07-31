В российском городе начался суд над многодетным отцом, который долгие годы насиловал своих детей

Семья проживала в одном из небольших городов Татарстана. Отец, злоупотреблявший алкоголем и редко работавший, практически не содержал семью, оставляя заботы о детях на супругу, которая из-за работы редко бывала дома. Пользуясь этим, мужчина годами издевался над детьми, угрожая убийством в случае разоблачения. Старшие дочери молчали, опасаясь общественного осуждения и разлуки с братьями и сестрами в случае изъятия в детдома.