В российском городе начался суд над многодетным отцом, который долгие годы насиловал своих детей

В Верховном суде Республики Татарстан началось рассмотрение уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в систематическом сексуальном насилии над собственными детьми.
По данным агентства «Татар-информ», преступления продолжались более 15 лет — с 2009 по 2024 год. Жертвами стали его пятеро детей: четверо дочерей и сын, которых он начал насиловать с шестилетнего возраста.
Семья проживала в одном из небольших городов Татарстана. Отец, злоупотреблявший алкоголем и редко работавший, практически не содержал семью, оставляя заботы о детях на супругу, которая из-за работы редко бывала дома. Пользуясь этим, мужчина годами издевался над детьми, угрожая убийством в случае разоблачения. Старшие дочери молчали, опасаясь общественного осуждения и разлуки с братьями и сестрами в случае изъятия в детдома.
Правда раскрылась, когда одна из дочерей, выйдя замуж, рассказала мужу о происходящем. Тот вместе с родственником жены обратился к насильнику, который поначалу во всем признался. Однако в суде мужчина отрицает вину, заявляя, что дети «хотят лишить его квартиры».
Следствие завершено, теперь суд должен определить меру наказания.
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