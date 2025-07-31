С 1 августа жители Башкирии смогут отключить спам-рассылки

Новые правила защиты от телефонного спама начинают действовать с первого дня августа. Теперь любой житель Башкирии может отказаться от навязчивых SMS-уведомлений и массовых рассылок. Для этого достаточно подать заявление оператору связи через личный кабинет или мобильное приложение.
Как пояснили в Госсобрании Башкирии, после оформления отказа пользователям больше не будут досаждать нежелательные звонки и сообщения. Если оператор нарушит запрет, жалобу можно оставить через специальный сервис на портале «Госуслуги».
Спикер регионального заксобрания Константин Толкачев отметил, что закон поможет не только сократить информационный мусор, но и станет серьезным препятствием для телефонных мошенников.
Нововведения будут вводиться постепенно. Так, с 1 сентября запретят массовые обзвоны без согласия абонента, а позже появится функция «самозапрета» на оформление новых договоров связи. Также можно будет заблокировать передачу номера посторонним (кроме членов семьи).
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