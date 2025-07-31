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За час у побережья Камчатки произошло восемь землетрясений

Восемь землетрясений зафиксированы у побережья Камчатки за час. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в пресс-службе камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Восемь землетрясений зафиксированы у побережья Камчатки за час. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в пресс-службе камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

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