За час у побережья Камчатки произошло восемь землетрясений

Восемь землетрясений зафиксированы у побережья Камчатки за час. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в пресс-службе камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
Новость дополняется.
Восемь землетрясений зафиксированы у побережья Камчатки за час. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в пресс-службе камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
Восемь землетрясений зафиксированы у побережья Камчатки за час. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в пресс-службе камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
Новость дополняется.