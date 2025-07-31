«Едкий дым»: в российском городе тушат сильный пожар

Крупный пожар произошел в городе Благовещенск. СМИ и Telegram-каналы утверждают, что загорелись помещения рядом с крупным строительным магазином.
Жители заявили, что пространство вокруг пожара окутал едкий дым, имеющий неприятный запах. От жары лопаются окна.
Пожарные тушат возгорание. Управление МЧС России по Амурской области заявило, что подробности скоро будут предоставлены.
Читайте материал «БПЛА будут отслеживать пожары в лесах Забайкалья».
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