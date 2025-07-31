Участникам массовой драки с оружием в Екатеринбурге избрали меры пресечения

Драка произошла во дворе дома № 22а на улице Майкопской. На видеозаписи с места происшествия несколько десятков человек избивают трех-четырех граждан (не все пострадавшие попали в кадр). У одного из нападавших в руках предмет, похожий на пистолет. Он стреляет несколько раз, но не видно куда, так как потерпевшие или потерпевший находятся не в кадре.