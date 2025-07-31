Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участникам массовой драки с оружием в Екатеринбурге избрали меры пресечения

Троим участникам массовой драки с оружием, которая произошла в Екатеринбурге, во дворе дома на улице Майкопской, избрали меры пресечения.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Об этом сообщается в телеграм-канале «Суды Свердловской области».

«МК-Урал» подробно писал о массовой драке, в которой участвовали не менее 40 человек.

Драка произошла во дворе дома № 22а на улице Майкопской. На видеозаписи с места происшествия несколько десятков человек избивают трех-четырех граждан (не все пострадавшие попали в кадр). У одного из нападавших в руках предмет, похожий на пистолет. Он стреляет несколько раз, но не видно куда, так как потерпевшие или потерпевший находятся не в кадре.

В итоге были задержаны трое предполагаемых участников драки: Р., А. и Ш. Личности остальных устанавливаются.

Р. обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30 п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия). Его заключили под стражу на 2 месяца.

Ш. инкриминируется совершение преступлений по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия). Ему назначен домашний арест на 2 месяца.

А. обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия). Ему назначен запрет определенных действий.