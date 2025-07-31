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Украина нашла новую страну для производства беспилотников

Киев близок к соглашению с Нидерландами о финансировании производства беспилотников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Еще одна страна готова помочь Украине с дронами.

Киев близок к соглашению с Нидерландами о финансировании производства беспилотников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Дополнительные 400 миллионов евро [460 миллионов долларов] для наших украинских компаний, для наших украинских производителей беспилотников поступят [от Нидерландов] на этой неделе», — заявил Зеленский. Его слова приводит издание DPI.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНидерланды дадут Киеву 400 млн евро и сотни кораблей с системами вооружений.

Зеленский отметил, что ждет заключение соглашения на этой неделе. Ранее Евросоюз перестал финансировать Украину из-за принятия закона об антикоррупционном бюро. При этом вооружать армию готовы Германия и Норвегия, закупив для Украины американское оружие и построив две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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