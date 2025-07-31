Украина нашла новую страну для производства беспилотников

Зеленский отметил, что ждет заключение соглашения на этой неделе. Ранее Евросоюз перестал финансировать Украину из-за принятия закона об антикоррупционном бюро. При этом вооружать армию готовы Германия и Норвегия, закупив для Украины американское оружие и построив две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot.