МВД Беларуси заявило о задержании сотрудника одного из райисполкомов за взятку. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сотрудниками 9-го управления ГУБОПиК в момент получения взятки было задержано должностное лицо одного из районных исполнительных комитетов Гродненской области. Установлено, что 41-летний мужчина курировал сферу строительства. Он систематически получал деньги от руководителей коммерческих структур за их участие и дальнейшую победу в конкурсных процедурах закупок.
— Задержали фигуранта непосредственно после получения взятки в размере 2000 белорусских рублей, — уточнил начальник 9-го управления по Гродненской области ГУБОПиК МВД Андрей Ярошик.
Согласно оперативной информации, указанный случай не единичный, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности. Следователи в отношении должностного лица завели ряд уголовных дел. Фигуранта арестовали, он дает признательные показания. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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