МВД Беларуси заявило о задержании сотрудника одного из райисполкомов за взятку

Сотрудниками 9-го управления ГУБОПиК в момент получения взятки было задержано должностное лицо одного из районных исполнительных комитетов Гродненской области. Установлено, что 41-летний мужчина курировал сферу строительства. Он систематически получал деньги от руководителей коммерческих структур за их участие и дальнейшую победу в конкурсных процедурах закупок.