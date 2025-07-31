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МВД Беларуси заявило о задержании сотрудника одного из райисполкомов за взятку

МВД сообщило подробности задержания сотрудника одного из райисполкомов за взятку.

Источник: Комсомольская правда

МВД Беларуси заявило о задержании сотрудника одного из райисполкомов за взятку. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудниками 9-го управления ГУБОПиК в момент получения взятки было задержано должностное лицо одного из районных исполнительных комитетов Гродненской области. Установлено, что 41-летний мужчина курировал сферу строительства. Он систематически получал деньги от руководителей коммерческих структур за их участие и дальнейшую победу в конкурсных процедурах закупок.

— Задержали фигуранта непосредственно после получения взятки в размере 2000 белорусских рублей, — уточнил начальник 9-го управления по Гродненской области ГУБОПиК МВД Андрей Ярошик.

Согласно оперативной информации, указанный случай не единичный, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности. Следователи в отношении должностного лица завели ряд уголовных дел. Фигуранта арестовали, он дает признательные показания. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Тем временем Верховный суд сообщил, что 84 человека приговорены к лишению свободы за коррупцию в 2025.

Ранее мы писали, что милиция задержала владельца ночного клуба в Минске.

Кроме того, Минприроды проверило воду Свислочи в Минске после попадания нефтепродуктов: «Превышение предельно допустимой концентрации в 4,2 раза в месте разлива».