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Появились кадры затопления и эвакуации лагеря из-за цунами на Сахалине

В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение.

Источник: Аргументы и факты

Цунами смыло палаточный лагерь на острове Шумшу, в котором размещалась экспедиция Русского географического общества «Восточный бастион — Курильская гряда». Житель Сахалинской области Владимир поделился с aif.ru кадрами затопления и эвакуации людей из лагеря.

На кадрах видно, как вода быстро подступает к палаткам. В этот момент участники экспедиции оперативно эвакуировались на возвышенность, никто не пострадал.

В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7.

Также землетрясение магнитудой 7,9 было зарегистрировано в Сахалинской области. Там на Северо-Курильск обрушилось цунами. Волны цунами затопили порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

Ранее житель Северо-Курильска рассказал aif.ru о первых минутах после землетрясения.