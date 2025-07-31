Появились кадры затопления и эвакуации лагеря из-за цунами на Сахалине

Цунами смыло палаточный лагерь на острове Шумшу, в котором размещалась экспедиция Русского географического общества «Восточный бастион — Курильская гряда». Житель Сахалинской области Владимир поделился с aif.ru кадрами затопления и эвакуации людей из лагеря.
На кадрах видно, как вода быстро подступает к палаткам. В этот момент участники экспедиции оперативно эвакуировались на возвышенность, никто не пострадал.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7.
Также землетрясение магнитудой 7,9 было зарегистрировано в Сахалинской области. Там на Северо-Курильск обрушилось цунами. Волны цунами затопили порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.
Ранее житель Северо-Курильска рассказал aif.ru о первых минутах после землетрясения.