Жителей Пензы испугал вой сирен во время атак ВСУ

Как отметили жители региона, на момент воя сирен информации о необходимости пройти в укрытия не поступало. Губернатор Пензенской области объявил об атаке беспилотника на промышленное предприятие в своем telegram-канале в 09:40, о введении режима «Воздушной опасности» — в 10:24.