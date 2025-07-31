Жителей Пензы испугал вой сирен во время атак ВСУ

Сирена разбудила местных жителей.
Жители Пензы и Заречного услышали звуки сирен около 8 часов утра. Об этом рассказали сами жители региона.
«Около 8 часов утра жители Заречного, как минимум, дважды услышали звуки сирен. Учебная это тревога или нет, пока неизвестно. В 8 часов утра аналогичной информацией поделились жители Пензы», — сообщило издание «Пенза-Взгляд».
Как отметили жители региона, на момент воя сирен информации о необходимости пройти в укрытия не поступало. Губернатор Пензенской области объявил об атаке беспилотника на промышленное предприятие в своем telegram-канале в 09:40, о введении режима «Воздушной опасности» — в 10:24.
На атакованном предприятии произошло возгорание, пострадавших и разрушений не последовало. Пожар устраняют экстренные службы.