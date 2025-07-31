Россиянин едва не погубил своего ребенка во время родов на дому

Уже в больнице мать удивила врачей просьбой отдать ей плаценту, чтобы заморозить и использовать в пищу. Женщина уверена, что содержащиеся в плаценте стволовые клетки помогут ей избежать послеродовой депрессии. Стоит отметить, что научных подтверждений этому нет. Существует тренд на изготовление из плаценты украшений, косметических средств, а также на ее употребление в пищу.