Россиянин едва не погубил своего ребенка во время родов на дому

В Санкт-Петербурге молодой отец едва не погубил своего новорожденного ребенка, перекусив ему пуповину после домашних родов. Как сообщает Mash, родители не вызвали скорую, и младенец чуть не умер от потери крови.
Супруги решили рожать дома, чтобы совершить некий обряд. Они верили, что перекусывание пуповины должно было обеспечить ребенку крепкое здоровье, однако все пошло не по плану.
У ребенка началось сильное кровотечение, и его жизнь оказалась под угрозой. Прибывшие медики смогли остановить кровь и спасти мальчика. Сейчас его состояние стабильно.
Уже в больнице мать удивила врачей просьбой отдать ей плаценту, чтобы заморозить и использовать в пищу. Женщина уверена, что содержащиеся в плаценте стволовые клетки помогут ей избежать послеродовой депрессии. Стоит отметить, что научных подтверждений этому нет. Существует тренд на изготовление из плаценты украшений, косметических средств, а также на ее употребление в пищу.
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