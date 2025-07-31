В Иркутске расследуют жестокое избиение двух школьниц группой подростков

Инцидент, попавший на видео, квалифицирован по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц»). Видео произошедшего обнаружено в ходе мониторинга соцсетей.
Контроль за расследованием взят на федеральный уровень. Руководитель регионального СК А. В. Ситников представит доклад в центральный аппарат.
В настоящее время устанавливаются все участники конфликта, выясняются мотивы и обстоятельства нападения. На данный момент следователи работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей и собирают доказательную базу. Ведомство гарантирует объективное расследование с учётом всех обстоятельств дела.