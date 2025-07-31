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Жителя Братского района привлекли к ответственности за запуск квадрокоптера

Устройство не было поставлено на учет.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе жителя поселка Прибрежный привлекли к административной ответственности за запуск квадрокоптера. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, запуск устройства был несанкционированным.

— В мае и июне 2025 года мужчина запускал квадрокоптер, который заранее не поставил на учет в органах Росавиации беспилотного воздушного судна. Также на использование беспилотного аппарата не было разрешение от администрации, — уточнили в пресс-службе ведомства.

За несоблюдение этих требований мужчине грозит штраф в размере четырех тысяч рублей и предупреждение.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области женщина ответила за убийство кавалера 10-летней давности.