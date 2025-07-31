Жителя Братского района привлекли к ответственности за запуск квадрокоптера

— В мае и июне 2025 года мужчина запускал квадрокоптер, который заранее не поставил на учет в органах Росавиации беспилотного воздушного судна. Также на использование беспилотного аппарата не было разрешение от администрации, — уточнили в пресс-службе ведомства.