Житель Березовского арестован по обвинению в убийстве жены-тренера по карате

Согласно информации Госавтоинспекции региона, авария произошла около 19:00. Ехавший со стороны ул. Новая в сторону ул. Шиловская водитель на Nissan Leaf выбрал небезопасную скорость и потерял управление. Из-за этого автомобиль съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. В тот момент причиной смерти пассажирки врачи назвали полученные травмы, а водителя с различными трамвами доставили в больницу.