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Житель Березовского арестован по обвинению в убийстве жены-тренера по карате

Суд города Березовский (Свердловская область) отправил под стражу 41-летнего Андрея Папста, которому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Березовский городской суд

Он обвиняется в убийстве своей супруги — 36-летнего детского тренера по карате Алены Папст.

По данным региональной прокуратуры, 28 июля в Березовском произошло ДТП с участием обвиняемого. При осмотре места ДТП в машине также было обнаружено тело женщины: на экспертизе было установлено, что причиной ее смерти стало удушение.

Прокурор в суде дал заключение о необходимости помещения Андрея Папста под стражу, чтобы он не скрылся от следствия. Он будет находиться под ней до 29 сентября.

Согласно информации Госавтоинспекции региона, авария произошла около 19:00. Ехавший со стороны ул. Новая в сторону ул. Шиловская водитель на Nissan Leaf выбрал небезопасную скорость и потерял управление. Из-за этого автомобиль съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. В тот момент причиной смерти пассажирки врачи назвали полученные травмы, а водителя с различными трамвами доставили в больницу.