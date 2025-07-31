Житель Березовского арестован по обвинению в убийстве жены-тренера по карате

Он обвиняется в убийстве своей супруги — 36-летнего детского тренера по карате Алены Папст.
По данным региональной прокуратуры, 28 июля в Березовском произошло ДТП с участием обвиняемого. При осмотре места ДТП в машине также было обнаружено тело женщины: на экспертизе было установлено, что причиной ее смерти стало удушение.
Прокурор в суде дал заключение о необходимости помещения Андрея Папста под стражу, чтобы он не скрылся от следствия. Он будет находиться под ней до 29 сентября.
Согласно информации Госавтоинспекции региона, авария произошла около 19:00. Ехавший со стороны ул. Новая в сторону ул. Шиловская водитель на Nissan Leaf выбрал небезопасную скорость и потерял управление. Из-за этого автомобиль съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. В тот момент причиной смерти пассажирки врачи назвали полученные травмы, а водителя с различными трамвами доставили в больницу.