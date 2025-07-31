Стоматолог постепенно убивал свою жену отравленными протеиновыми коктейлями

Стоматолог из Колорадо признан виновным в убийстве жены после отравления ее протеиновыми коктейлями. Американец Джеймс Крейг также признан виновным в попытке скрыть убийство, попросив других лиц подделать улики.
В среду присяжные признали стоматолога из Колорадо виновным в убийстве первой степени после того, как он неоднократно отравлял свою жену, в том числе добавляя в ее протеиновые коктейли яды.
Как сообщает Associated Press, прокуратура обвинила Джеймса Крейга в неоднократном отравлении своей жены Анджелы Крейг в течение 10 дней в марте 2023 года. Когда эти попытки не увенчались успехом, прокуратура заявила, что дантист дал своей жене последнюю дозу цианида, когда она была госпитализирована в пригороде Денвера с симптомами, которые озадачили врачей. Вскоре после этого было объявлено о смерти мозга.
В среду днем Крейг стоял в зале суда, где царила тишина, пока присяжные выносили обвинительные приговоры по убийствам и другим обвинениям. После этого он сел, и его адвокаты положили руки ему на плечи. Они перешептывались друг с другом в ожидании приговора.
Крейгу грозит пожизненное заключение только по обвинению в убийстве, отмечает Associated Press.
Но прежде чем он узнал о своем наказании, родственники Анджелы Крейг выступили с эмоциональными показаниями, в том числе один из шестерых детей пары, который сказал, что ее отец навсегда останется злодеем.
Старшая сестра Анджелы Крейг, Тони Кофоед, посетовала на то, что ее сестра перестала звонить, отправлять смс-ки и совершать совместные поездки, где они могли смеяться и разговаривать всю ночь напролет.
«Ты лишила нас возможности состариться вместе», — сказала Кофоед.
«Ты не мог отнимать у нее жизнь, — обратилась Кофоед к обвиняемому. — У Анжелы была любовь и страсть к жизни. Она любила своих детей и, к сожалению, любила тебя».
Помимо убийства Джеймс Крейг также был признан виновным в попытке скрыть убийство, попросив других лиц подделать улики и свидетельские показания, которые позволили бы создать впечатление, что Анджела Крейг покончила с собой или хотела обвинить его в своей смерти. Он был признан виновным в том, что попросил свою дочь снять фальшивое видео, на котором ее мать якобы просит, чтобы ее убили, и в попытке заставить одного из заключенных убить главного детектива, расследующего смерть его жены.
Присяжные отклонили его заявление о том, что его жена обратилась к нему за помощью, чтобы уйти из жизни.
Несколько человек в семейном зале суда плакали, когда члены семьи давали показания о последствиях смерти Анджелы Крейг.
Сам Джеймс Крейг не давал показаний в течение двухнедельного судебного процесса, а его адвокаты не представили других свидетелей, констатирует Associated Press. Ранее на суде защита предположила, что Анджела Крейг, возможно, покончила с собой, и обвинила полицию в том, что она сосредоточилась исключительно на Джеймсе Крейге в качестве подозреваемого.
Однако прокуратура заявила, что дантист предлагал другим людям другие противоречивые объяснения ее смерти.
По словам коронера, токсикологические тесты показали, что Анджела Крейг умерла от отравления цианидом и тетрагидрозолином, ингредиентом, который обычно содержится в глазных каплях, отпускаемых без рецепта.
Прокуроры утверждали, что Джеймс Крейг хотел убить свою жену, чтобы расторгнуть брак, в котором он чувствовал себя загнанным в ловушку, добавив, что он не хотел развода, чтобы защитить свои деньги и имидж.
Прокуроры заявили, что на фотографиях с камеры видеонаблюдения больницы, показанных в суде, Крейг держит в руках шприц перед тем, как войти в палату Анджелы Крейг. «После введения смертельной дозы внутривенно Джеймс Крейг вышел и написал сообщение коллеге-стоматологу, с которой у него был роман», — сообщил присяжным в заключительном слове Майкл Мауро, старший помощник шерифа. Состояние жены стоматолога быстро ухудшилось…
Один из адвокатов Джеймса Крейга, Лиза Файн Мозес, сообщила присяжным ранее на этой неделе, что изображение было размытым, а шприцы, которые обнаружили следователи, не содержали никакого яда. Она также сказала, что у пары не было финансовых проблем и что измена Крейга продолжалась в течение многих лет и никогда не была мотивом для убийства.