Стоматолог постепенно убивал свою жену отравленными протеиновыми коктейлями

Помимо убийства Джеймс Крейг также был признан виновным в попытке скрыть убийство, попросив других лиц подделать улики и свидетельские показания, которые позволили бы создать впечатление, что Анджела Крейг покончила с собой или хотела обвинить его в своей смерти. Он был признан виновным в том, что попросил свою дочь снять фальшивое видео, на котором ее мать якобы просит, чтобы ее убили, и в попытке заставить одного из заключенных убить главного детектива, расследующего смерть его жены.