На Камчатке за час произошло восемь землетрясений

Кроме того, в тот же день произошло землетрясение магнитудой 8,7, которое стало самым мощным природным катаклизмом на Дальнем Востоке с 1952 года. Эпицентр был на морском дне. Расстояние между территорией, где проживают люди, и зоной выхода сейсмического очага составило 150 километров. Из-за крупнейшего землетрясения на Камчатке вновь проснулся вулкан.