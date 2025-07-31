На Камчатке за час произошло восемь землетрясений

Восемь землетрясений зафиксированы у побережья Камчатки за час утром в четверг, 31 июля. Об этом сказано в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
По данным сейсмологов, магнитуда землетрясений составила от 4,5 до 6,7. Как передает ТАСС, сила подземных толчков на Камчатке составляет 2−3 балла.
Напомним, днем ранее, 30 июля, на Камчатке за час произошло 11 землетрясений магнитудой от 4,2 до 5,5.
Кроме того, в тот же день произошло землетрясение магнитудой 8,7, которое стало самым мощным природным катаклизмом на Дальнем Востоке с 1952 года. Эпицентр был на морском дне. Расстояние между территорией, где проживают люди, и зоной выхода сейсмического очага составило 150 километров. Из-за крупнейшего землетрясения на Камчатке вновь проснулся вулкан.