Зумер начитался Интернета и чуть не убил новорождённого сына, перегрызая ему пуповину

Пара из Петербурга отказалась от помощи медиков, чтобы провести роды дома. Всё было ради обряда: отец должен был перегрызть пуповину, чтобы, как они верили, «передать силу» новорождённому. Но сразу после этого ребёнок начал стремительно терять кровь. Врачи, прибывшие по вызову, чудом спасли младенца — кровотечение удалось остановить вовремя. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.