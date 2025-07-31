Зумер начитался Интернета и чуть не убил новорождённого сына, перегрызая ему пуповину

Пара из Петербурга отказалась от помощи медиков, чтобы провести роды дома. Всё было ради обряда: отец должен был перегрызть пуповину, чтобы, как они верили, «передать силу» новорождённому. Но сразу после этого ребёнок начал стремительно терять кровь. Врачи, прибывшие по вызову, чудом спасли младенца — кровотечение удалось остановить вовремя. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.
Однако на этом странности не закончились: уже в больнице мать попросила отдать ей плаценту. Женщина планировала заморозить её и готовить из неё пищу — якобы для профилактики послеродовой депрессии. Употребление плаценты в пищу стало популярным трендом в соцсетях, но научных подтверждений эффективности таких практик нет.
Ранее стало известно, что сразу четыре женщины обвинили врачей роддома в применении запрещённой с 1992 года процедуры. По словам пациенток, во время родов медики использовали приём Кристеллера — сильное надавливание на живот для «ускорения» процесса. Эта методика официально признана опасной, однако, как утверждают женщины, её применяли вместо экстренного кесарева. В результате младенцы погибли.