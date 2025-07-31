На месте производства ядерных бомб найдено гнездо радиоактивных ос

Резервуарный парк находится далеко за границами участка, и осы обычно летают всего в нескольких сотнях ярдов от своих гнезд, поэтому нет никакой опасности, что они окажутся за пределами объекта, говорится в заявлении компании Savannah River Mission Completion, которая в настоящее время курирует этот объект.