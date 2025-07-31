На месте производства ядерных бомб найдено гнездо радиоактивных ос

Гнездо радиоактивных ос обнаружено на месте, где в США в прошлом производили атомные бомбы. Рабочие на заводе в Южной Каролине, где когда-то производились ключевые детали для ядерных бомб в Соединенных Штатах, обнаружили гнездо радиоактивных ос. Впрочем, официальные лица пытаются уверять, что оно ни для кого не представляет опасности.
Согласно отчету Министерства энергетики США, сотрудники, которые регулярно проверяют уровень радиации на полигоне Саванна-Ривер близ Айкена, 3 июля обнаружили осиное гнездо на столбе возле резервуаров, где хранятся жидкие ядерные отходы.
По словам официальных лиц, уровень радиации в гнезде в 10 раз превышал допустимый федеральными правилами, сообщает агентство Associated Press.
Рабочие опрыскали гнездо средством от насекомых, убрали его и утилизировали как радиоактивные отходы. По словам официальных лиц, осы обнаружены не были.
В отчете говорилось, что утечки из резервуаров для отходов нет, и «гнездо», вероятно, было радиоактивным из-за так называемого «наследственного радиоактивного загрязнения на месте» из-за остаточной радиоактивности, оставшейся с тех пор, как объект полностью функционировал.
Наблюдательная группа Savannah River Site Watch заявила, что отчет был в лучшем случае неполным, поскольку в нем не уточнялось, откуда взялось загрязнение, как осы могли с ним столкнуться и о возможности появления еще одного радиоактивного гнезда, если где-то произошла утечка.
Знание типа осиного гнезда также может иметь решающее значение — некоторые осы строят гнезда из грязи, а другие используют другие материалы, которые могут точно определить, откуда взялось загрязнение, — подчеркивает Том Клементс, исполнительный директор группы.
«Я зол как шершень из-за того, что не предоставлено объяснений, откуда взялись радиоактивные отходы и есть ли какая-то утечка из резервуаров для отходов, о которой общественность должна знать», — сказал Клементс.
Резервуарный парк находится далеко за границами участка, и осы обычно летают всего в нескольких сотнях ярдов от своих гнезд, поэтому нет никакой опасности, что они окажутся за пределами объекта, говорится в заявлении компании Savannah River Mission Completion, которая в настоящее время курирует этот объект.
Если бы там были обнаружены осы, уровень радиации у них был бы значительно ниже, чем в их гнездах.
Завод был открыт в начале 1950-х годов для производства плутония, необходимого для изготовления сердечников ядерных бомб во время начала холодной войны с Советским Союзом. В настоящее время предприятие переориентировано на производство топлива для атомных станций и очистку окружающей среды, отмечает Associated Press.
По данным Savannah River Mission Completion, на полигоне образовалось более 625 миллионов литров жидких ядерных отходов, объем которых за счет испарения сократился примерно до 129 миллионов литров.
По-прежнему используется 43 подземных резервуара, в то время как восемь из них закрыты.