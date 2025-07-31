Жителя Челябинска задержали после того, как он сделал 43 наркозакладки

Оперуполномоченные уголовного розыска Отдела полиции «Металлургический» и сотрудники полка ППСП задержали мужчину, у которого при себе был обнаружен сверток, перемотанный изолентой с веществом белого цвета.
«Изъятый сверток был направлен на исследование, показавшее, что в нем содержится героин», — уточнили в городском УМВД.
В ходе работы с задержанным было установлено, что незадолго до задержания он успел разложить еще 43 свертка с аналогичным веществом, которые в последствии были изъяты.
В отношении местного жителя 1980 года рождения возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.