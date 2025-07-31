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Жителя Челябинска задержали после того, как он сделал 43 наркозакладки

Жителя Челябинска задержали после того, как он сделал 43 наркозакладки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Оперуполномоченные уголовного розыска Отдела полиции «Металлургический» и сотрудники полка ППСП задержали мужчину, у которого при себе был обнаружен сверток, перемотанный изолентой с веществом белого цвета.

«Изъятый сверток был направлен на исследование, показавшее, что в нем содержится героин», — уточнили в городском УМВД.

В ходе работы с задержанным было установлено, что незадолго до задержания он успел разложить еще 43 свертка с аналогичным веществом, которые в последствии были изъяты.

В отношении местного жителя 1980 года рождения возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.