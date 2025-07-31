В поселке Рассвет под Ростовом произошел пожар

Вызов поступил в 19:37, все потушили в 20:31 на площади в 10 кв. метров. На месте задействовали 17 человек, использовалось пять спецмашин, в том числе от МЧС — 12 человек и три единицы техники. Одного пострадавшего госпитализировали.