В поселке Рассвет под Ростовом произошел пожар

В поселке Рассвет Ростовской области очевидцы сняли на камеру пожар, вспыхнувший среди придорожных построек. Пост с видеороликом был опубликован в соцсетях вчера, 30 июля.
Судя по кадрам, сначала в небо поднимался небольшой дым, а потом резко полыхнуло и начался пожар.
Произошедшее уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. По данным ведомства, вблизи трассы М-4 «Дон» произошло возгорание на предприятии общественного питания.
Вызов поступил в 19:37, все потушили в 20:31 на площади в 10 кв. метров. На месте задействовали 17 человек, использовалось пять спецмашин, в том числе от МЧС — 12 человек и три единицы техники. Одного пострадавшего госпитализировали.
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