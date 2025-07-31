Минчанка поставила камеры в квартире отца, по которым милиция нашла вора

Иностранец приехал в Минск и примерно месяц жил в гостиницах. Однажды 39-летний фигурант разговорился на улице с прохожим, который позвал его в гости в квартиру, расположенную на улице Притыцкого. Мужчины выпивали. В тот момент, когда новый знакомый захмелел, иностранец заглянул в комнату его дочери и зятя, которых в тот момент не было дома. Он украл из шкафа-купе 200 долларов, девять золотых украшений и ушел.