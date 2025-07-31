Минчанка поставила камеры в квартире отца, по которым милиция нашла вора. Подробности сообщили в прокуратуре Фрунзенского района, передает агентство «Минск-Новости».
Иностранец приехал в Минск и примерно месяц жил в гостиницах. Однажды 39-летний фигурант разговорился на улице с прохожим, который позвал его в гости в квартиру, расположенную на улице Притыцкого. Мужчины выпивали. В тот момент, когда новый знакомый захмелел, иностранец заглянул в комнату его дочери и зятя, которых в тот момент не было дома. Он украл из шкафа-купе 200 долларов, девять золотых украшений и ушел.
Украшения фигурант сдал в ломбард. На вырученные деньги он оплатил жилье, выпивку, а также ставки в казино. Через некоторое время минчанка заметила пропажу денег и украшений — она обратилась с заявлением в милицию. Суммы причинного ущерба составила более 10 000 рублей. Милиция в скором времени задержала подозреваемого.
«К слову, преступление было раскрыто благодаря камерам — поскольку радушный хозяин имеет пристрастие к алкогольным напиткам и некоторые психические заболевания, его дочь предусмотрительно установила в квартире видеонаблюдение», — отметили в прокуратуре.
В отношении иностранца завели уголовное дело. Он частично признал вину. Часть золотых украшений изъяли из ломбардов и вернули потерпевшим. Помощник прокурора Фрунзенского района Юлия Бурчиц сообщила, что обвиняемый нигде официально не работал, в Беларуси у него не было регистрации и постоянного места жительства.
Представитель прокуратуры уточнила, что суд признал фигуранта виновным в тайном похищении имущества (краже), совершенном в крупном размере. На основании части 3 статьи 205 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в видео лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, которые обвиняемый проведет в исправительной колонии усиленного режима, без штрафа. Фигурант обязан выплатит потерпевшим имущественный вред, причиненный преступлением.
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