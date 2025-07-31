Госэконадзор Ленобласти устанавливает причины гибели рыбы в водоемах региона

Так, экологи уже во второй раз выезжали на реку Луга после обращения жителей окрестностей. На месте специалисты зафиксировали факт гибели рыбы. Отмечается, что антропогенного и техногенного влияния, а также химических сбросов в очередной раз выявлено не было.