Водитель с мачете предстанет перед судом за погром иномарки в Петербурге

Водителю с мачете из Петербурга предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Прокуратура Невского района завершила расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленной порче чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Инцидент произошел вечером 18 сентября 2023 года на парковке гипермаркета на проспекте Большевиков.
Конфликт между водителями начался на дороге, когда владелец Kia Cerato не уступил дорогу обвиняемому, управлявшему Daewoo Matiz. Разъяренный мужчина проследовал за потерпевшим до парковки торгового центра, где достал мачете и нанес несколько ударов по кузову и стеклам иномарки.
— В результате действий агрессора автомобилю был причинен ущерб на сумму свыше 76 тысяч рублей, — уточнили в прокуратуре.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 2 лет лишения свободы.