Водитель с мачете предстанет перед судом за погром иномарки в Петербурге

Конфликт между водителями начался на дороге, когда владелец Kia Cerato не уступил дорогу обвиняемому, управлявшему Daewoo Matiz. Разъяренный мужчина проследовал за потерпевшим до парковки торгового центра, где достал мачете и нанес несколько ударов по кузову и стеклам иномарки.