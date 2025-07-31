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Мужчина и женщина пострадали в ДТП с опрокидыванием на воронежской дороге

Житель Самары и его пассажирка пострадали в ДТП в Воронежской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла в Грибановском районе на трассе «Р-298» в среду примерно в 22:50. По данным полиции, 42-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», житель Самарской области, не справился с управлением. Машину вынесло с дороги на обочину, где он опрокинулся.

В результате ДТП водитель и его 38-летняя пассажирка получили травмы и попали в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Всего за сутки на дорогах области зарегистрировали 118 ДТП, из которых 70 — в Воронеже. В 12 авариях пострадали 13 человек.