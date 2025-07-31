Мужчина и женщина пострадали в ДТП с опрокидыванием на воронежской дороге

Авария произошла в Грибановском районе на трассе «Р-298» в среду примерно в 22:50. По данным полиции, 42-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», житель Самарской области, не справился с управлением. Машину вынесло с дороги на обочину, где он опрокинулся.