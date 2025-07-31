В Самаре 18-летний парень на «калине» влетел в 32-летнего водителя ГАЗ

Вчера вечером на улице Мира 18-летний парень на «Калине» не успел затормозить и врезался в грузовик ГАЗ. Авария произошла около дома № 138, когда молодой человек ехал от улицы Карбышева в сторону Голосова.
В машине с виновником ДТП находилась 16-летняя девушка. После столкновения «скорую» вызвали к ней. Врачи осмотрели пострадавшую и отпустили лечиться дома.
ГИБДД сейчас разбирается, как именно произошла авария.
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