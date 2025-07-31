Женщина убила деревянной толкушкой мужчину 10 лет назад в Иркутской области

40-летняя женщина из Качугского района получила 6 лет колонии за убийство, совершенное в 2014 году. Во время употребления спиртных напитков произошёл бытовой конфликт, и подозреваемая нанесла 26-летнему мужчине смертельные удары деревянной толкушкой. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.