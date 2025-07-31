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Женщина убила деревянной толкушкой мужчину 10 лет назад в Иркутской области

Конфликт произошёл во время употребления спиртных напитков.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

40-летняя женщина из Качугского района получила 6 лет колонии за убийство, совершенное в 2014 году. Во время употребления спиртных напитков произошёл бытовой конфликт, и подозреваемая нанесла 26-летнему мужчине смертельные удары деревянной толкушкой. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

В ходе конфликта мужчина пытался защититься, ухватив женщину за одежду, что привело к падению обоих. Поднявшись, обвиняемая продолжила нападение, нанося пинки в область живота. Пострадавший сумел самостоятельно покинуть место происшествия, но, преодолев 26 метров, потерял сознание и умер на улице от полученных повреждений.

Преступление удалось раскрыть через 10 лет. Лишь в 2024 году следователям удалось собрать достаточную доказательную базу. Приговор вынесен по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.