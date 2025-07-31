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В Самарской области 67-летний водитель «гранты» вылетел в кювет на трассе

30 июля 2025 года в 09:40 на 11,3 км автодороги «Пестравка-Майское-Крюково» произошло дорожно-транспортное происшествие.

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30 июля 2025 года в 09:40 на 11,3 км автодороги «Пестравка-Майское-Крюково» произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным ГИБДД, 67-летний водитель автомобиля Lada Granta, двигавшийся из села Пестравка в направлении села Майское, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате автомобиль съехал в кювет.

Водитель был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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