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В Ташкенте пресечена продажа крупной партии некачественных медицинских изделий и препаратов

Vaib.uz (Узбекистан. 31 июля). В столице вновь выявлен тревожный случай нелегальной торговли некачественной медицинской продукцией. В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Службы государственной безопасности совместно с другими правоохранительными органами, был задержан 49-летний столичный житель, пытавшийся сбыть крупную партию медицинских изделий.

Источник: Vaib.Uz

Злоумышленник договорился о продаже 72 000 медицинских изделий на 111 миллионов сумов и был задержан в момент получения аванса в размере 30 миллионов сумов.

Оперативные мероприятия продолжились, и в ходе обыска его жилья и автомобиля правоохранители обнаружили 72 389 медицинских изделий 29 наименований на общую сумму 240 миллионов сумов, а также 867 упаковок различных лекарств и биологически активных добавок — в том числе таких, как «Магникум», «Релок», «Дизентерон» и других.

По заключению Центра безопасности фармацевтической продукции, изъятые препараты оказались некачественными, а условия их хранения не соответствовали требованиям. Продажа, перевозка и использование этой продукции в медицинской практике категорически запрещены.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.