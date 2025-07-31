В Ташкенте пресечена продажа крупной партии некачественных медицинских изделий и препаратов

Оперативные мероприятия продолжились, и в ходе обыска его жилья и автомобиля правоохранители обнаружили 72 389 медицинских изделий 29 наименований на общую сумму 240 миллионов сумов, а также 867 упаковок различных лекарств и биологически активных добавок — в том числе таких, как «Магникум», «Релок», «Дизентерон» и других.