Большее 1 миллиарда рублей перевели жители Приморья мошенникам

За период с января по июнь 2025 года зафиксирован прирост числа подобных преступлений, направленных на пенсионеров по возрасту — на 21,3%, всего 1 013 эпизодов, из которых 835 с успешным обманом. На детей — 75 случаев из которых 41 успешный, что превышает показатели предыдущего периода на 82,9%. На инвалидов I и II групп — увеличение на 59,1%, общее число зарегистрированных случаев — 35 (22 с финансовыми потерями).