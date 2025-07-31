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Большее 1 миллиарда рублей перевели жители Приморья мошенникам

Более миллиарда рублей лишились жители Приморья, став жертвами мошенников — данные за полугодие.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае наблюдается тревожный рост преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

За шесть месяцев текущего года граждане региона перевели злоумышленникам в общей сложности 1 миллиард 140 миллионов рублей. Статистика указывает на то, что наиболее уязвимой категорией оказались пенсионеры.

За период с января по июнь 2025 года зафиксирован прирост числа подобных преступлений, направленных на пенсионеров по возрасту — на 21,3%, всего 1 013 эпизодов, из которых 835 с успешным обманом. На детей — 75 случаев из которых 41 успешный, что превышает показатели предыдущего периода на 82,9%. На инвалидов I и II групп — увеличение на 59,1%, общее число зарегистрированных случаев — 35 (22 с финансовыми потерями).