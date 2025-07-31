Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Самарой 74-летний водитель «калины» влетел в 32-летнего мужчину на ВАЗ

30 июля 2025 года в 08:55 возле дома № 30 по улице Орджоникидзе в Кинеле произошло столкновение двух автомобилей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

30 июля 2025 года в 08:55 возле дома № 30 по улице Орджоникидзе в Кинеле произошло столкновение двух автомобилей. По данным ГИБДД, 74-летний водитель Lada Kalina, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ под управлением 32-летнего мужчины.

В результате аварии оба водителя получили травмы. Пожилого водителя госпитализировали, молодому водителю назначили амбулаторное лечение.

Также 30 июля на улице Мира в Тольятти 18-летний парень на «Калине» не успел затормозить и врезался в грузовик ГАЗ.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.