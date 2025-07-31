Под Самарой 74-летний водитель «калины» влетел в 32-летнего мужчину на ВАЗ

30 июля 2025 года в 08:55 возле дома № 30 по улице Орджоникидзе в Кинеле произошло столкновение двух автомобилей. По данным ГИБДД, 74-летний водитель Lada Kalina, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ под управлением 32-летнего мужчины.
В результате аварии оба водителя получили травмы. Пожилого водителя госпитализировали, молодому водителю назначили амбулаторное лечение.
Также 30 июля на улице Мира в Тольятти 18-летний парень на «Калине» не успел затормозить и врезался в грузовик ГАЗ.
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