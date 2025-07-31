Двое омичей получили срок за убийство на почве ревности

СУ СК России по Омской области расследовало уголовное дело в отношении двух жителей Москаленского района. 39-летний и 24-летний мужчины признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Подробностями инцидента поделилась 31 июля в пресс-служба ведомства.
Конфликт произошел в ночь с 20 на 21 ноября 2024 года в селе Элита. После совместного распития спиртного между знакомыми возникла ссора на почве ревности. Фигуранты нанесли 41-летнему мужчине многочисленные удары руками и ногами, от которых он скончался. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники отвезли тело убитого в село Помурино и оставили у его дома, предварительно замыв следы крови.
22 ноября того же года мать погибшего обратилась в полицию в связи с его исчезновением. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину обнаружили мертвым в частном доме, вскоре задержали подозреваемых.
Суд приговорил старшего фигуранта к восьми годам, младшего — к семи годам колонии строгого режима. Дополнительно с каждого осужденного взыскали по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам умершего.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местный житель подделывал и продавал билеты на хоккей.