Двое омичей получили срок за убийство на почве ревности

Конфликт произошел в ночь с 20 на 21 ноября 2024 года в селе Элита. После совместного распития спиртного между знакомыми возникла ссора на почве ревности. Фигуранты нанесли 41-летнему мужчине многочисленные удары руками и ногами, от которых он скончался. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники отвезли тело убитого в село Помурино и оставили у его дома, предварительно замыв следы крови.