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Двое омичей получили срок за убийство на почве ревности

Суд назначил им до 8 лет колонии за жестокое преступление.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

СУ СК России по Омской области расследовало уголовное дело в отношении двух жителей Москаленского района. 39-летний и 24-летний мужчины признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Подробностями инцидента поделилась 31 июля в пресс-служба ведомства.

Конфликт произошел в ночь с 20 на 21 ноября 2024 года в селе Элита. После совместного распития спиртного между знакомыми возникла ссора на почве ревности. Фигуранты нанесли 41-летнему мужчине многочисленные удары руками и ногами, от которых он скончался. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники отвезли тело убитого в село Помурино и оставили у его дома, предварительно замыв следы крови.

22 ноября того же года мать погибшего обратилась в полицию в связи с его исчезновением. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину обнаружили мертвым в частном доме, вскоре задержали подозреваемых.

Суд приговорил старшего фигуранта к восьми годам, младшего — к семи годам колонии строгого режима. Дополнительно с каждого осужденного взыскали по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам умершего.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местный житель подделывал и продавал билеты на хоккей.