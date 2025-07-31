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В Самарской области 42-летняя женщина на Datsun вылетела в кювет и перевернулась

Вчера утром в 06:55 на 10,75 км автодороги «Урал — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка» произошло ДТП.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Вчера утром в 06:55 на 10,75 км автодороги «Урал — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка» произошло ДТП. 42-летняя водитель автомобиля DATSUN ON-DO, двигавшаяся со стороны села Большая Раковка в сторону трассы М-5 «Урал», не справилась с управлением при обгоне.

По предварительным данным, женщина потеряла контроль над автомобилем, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Водительница была доставлена в больницу.

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