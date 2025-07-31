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Пенсионерке из Самарской области вернули 100 тысяч, которые попали жителю Сибири

Суд взыскал деньги с дроппера из Шелехова.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Суд взыскал деньги с дроппера из Шелехова. Подробностями поделилась пресс-служба прокуратуры 63-го региона.

Злоумышленники позвонили местной пенсионерке и убедили отправить им 100 тыс. рублей. Позже неизвестные перевели средства мужчине из Иркутской области. Об этом узнали правоохранители.

Материалы передали в Шелеховский городской суд. Тот постановил вернуть пострадавшей похищенную сумму. Исполнение решения — на контроле Кинельского межрайонного прокурора.

Ранее в Самаре 47-летняя женщина отправила аферистам 86 тыс. рублей. Она планировала выгодно вложить сбережения.

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