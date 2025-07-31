На Кубани насмерть разбились двое мужчин на мотоцикле

Мы писали, в ДТП с загоревшейся фурой на кубанской трассе пострадали два водителя. Авария произошла в Темрюкском районе на автодороге Новороссийск — Керчь около 04:20. Водитель «Рено Магнум» допустил столкновение с впереди идущей машиной «Ваз 2108». От удара оба автомобиля загорелись.