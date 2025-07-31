На Кубани насмерть разбились двое мужчин на мотоцикле

Смертельное ДТП произошло 30 июля в Гулькевичском районе около 23 часов.
Мужчина с пассажиром ехали со стороны поселка Венцы в сторону Гулькевичи на мотоцикле «Ямаха». Мотоциклист превысил скорость и на кольцевой развязке не справился с управлением и съехал с проезжей части.
Вместе с пассажиром он погиб на месте. Погибшие — 42 и 44-летние жители Гулькевичского района. По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон». Авария произошла около 01:30 29 июля в Аксайском районе. Федеральную трассу на время перекрывали.
Мы писали, в ДТП с загоревшейся фурой на кубанской трассе пострадали два водителя. Авария произошла в Темрюкском районе на автодороге Новороссийск — Керчь около 04:20. Водитель «Рено Магнум» допустил столкновение с впереди идущей машиной «Ваз 2108». От удара оба автомобиля загорелись.