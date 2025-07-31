В Хабаровске задержан мужчина, устроивший дебош в магазине

12 июля в полицию Индустриального района Хабаровска обратился директор магазина на улице Шевчука. Женщина сообщила, что вечером агрессивный покупатель устроил скандал с посетителями, а когда она попыталась его успокоить, начал оскорблять ее и замахнулся для удара. На помощь сотруднице пришли другие работники магазина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Позже мужчина вышел из магазина, достал из машины сигнальную ракетницу и разбил ею стекло входной двери, после чего скрылся с места происшествия.
Сотрудники отдела полиции № 3 УМВД по Хабаровску оперативно нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, работающий водителем. У него изъяли ракетницу, а по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». За такое преступление предусмотрено суровое наказание — до семи лет лишения свободы.