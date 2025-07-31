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В Ангарске женщина сбила на автомобиле 4-летнего мальчика

Ребенка с травмами доставили в больницу.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске 4-летний мальчик пострадал в аварии. Она произошла во дворе дома 15-го микрорайона. Как сообщили КП-Иркутск в областной Госавтоинспекции, 52-летняя женщина находилась за рулем машины «Hyundai i30» и наехала на мальчика.

— Водитель ехала задним ходом и в этот момент сбила ребенка, который шел по обочине и вез рядом с собой велосипед, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу. Полицейские организовали проверку и теперь устанавливают причины дорожного инцидента. Прокуратура также контролирует разбирательство.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в школах и детских садах областного центра к 1 сентября усилят меры безопасности.