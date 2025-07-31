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В Нижегородской области умер знаменитый 100-килограммовый пес. Фото

В Нижегородской области умер пес Кругетс, прославившийся борьбой с лишним весом. Ему стало хуже, и ветеринары не смогли спасти животное, которое так и не дождалось нового хозяина.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сострадание НН

Алабай Кругетс, ставший известным благодаря своему экстремальному весу и длительной борьбе с ожирением, скончался сегодня ночью в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации Благотворительного фонда «Сострадание НН», в последние сутки состояние Кругетса резко ухудшилось. Животное кричало от боли и перестало вставать, поэтому его экстренно госпитализировали в стационар. К сожалению, несмотря на все усилия ветеринаров, спасти питомца не удалось.

Его история получила широкую огласку в 2023 году, когда волонтеры БФ «Сострадание НН» обнаружили пса на улице Нижнего Новгорода. Тогда вес собаки достигал рекордных 100 килограммов, и она страдала от крайней степени ожирения. Избыточный вес привел к появлению пролежней, а деформированные лапы почти не позволяли животному передвигаться.

Благодаря специализированному диетическому корму и лечению деформированных конечностей, Кругетс смог сбросить почти половину своего веса, похудев до 50 килограммов. После успешного восстановления для него активно искали новых хозяев.

В мае этого года для пса даже нашелся потенциальный владелец из-за границы, который планировал забрать его к себе. К сожалению, до переезда дело так и не дошло.