В Нижегородской области умер знаменитый 100-килограммовый пес. Фото

Алабай Кругетс, ставший известным благодаря своему экстремальному весу и длительной борьбе с ожирением, скончался сегодня ночью в Нижегородской области. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
По информации Благотворительного фонда «Сострадание НН», в последние сутки состояние Кругетса резко ухудшилось. Животное кричало от боли и перестало вставать, поэтому его экстренно госпитализировали в стационар. К сожалению, несмотря на все усилия ветеринаров, спасти питомца не удалось.
Его история получила широкую огласку в 2023 году, когда волонтеры БФ «Сострадание НН» обнаружили пса на улице Нижнего Новгорода. Тогда вес собаки достигал рекордных 100 килограммов, и она страдала от крайней степени ожирения. Избыточный вес привел к появлению пролежней, а деформированные лапы почти не позволяли животному передвигаться.
Благодаря специализированному диетическому корму и лечению деформированных конечностей, Кругетс смог сбросить почти половину своего веса, похудев до 50 килограммов. После успешного восстановления для него активно искали новых хозяев.
В мае этого года для пса даже нашелся потенциальный владелец из-за границы, который планировал забрать его к себе. К сожалению, до переезда дело так и не дошло.