В Добрянке 2-летняя девочка выпала из окна

— Установите на окна блокираторы и специальные замки;

— Открывайте окна только в режиме вертикального проветривания;

— Не оставляйте малышей одних в комнатах с доступом к окну;

— Убедитесь, что рядом с окнами нет мебели или предметов, по которым ребенок может взобраться на подоконник.