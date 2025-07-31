В Добрянке 2-летняя девочка выпала из окна

Вечером 29 июля в городе Добрянка произошел несчастный случай — из окна второго этажа жилого дома выпала 2-летняя девочка.
Как сообщает издание «Зори Плюс» со ссылкой на Следственный комитет, ребенок находился дома с матерью. Пока женщина была в другой комнате, девочка подошла к окну и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса.
Малышку с травмами доставили в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней при падении из окна», — прокомментировали «КП-Пермь» в СУ СКР по Пермскому краю.
Следственный комитет настоятельно просит родителей и опекунов быть максимально внимательными — не оставлять ребенка одного в комнате с открытым окном. Лучше держать окна плотно закрытыми или использовать безопасный режим проветривания.
Чтобы защитить ребенка, соблюдайте простые меры безопасности:
— Установите на окна блокираторы и специальные замки;
— Открывайте окна только в режиме вертикального проветривания;
— Не оставляйте малышей одних в комнатах с доступом к окну;
— Убедитесь, что рядом с окнами нет мебели или предметов, по которым ребенок может взобраться на подоконник.