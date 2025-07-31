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Самолет Сочи — Уфа экстренно сел в Астрахани из-за больного пассажира

Экстренная посадка самолета, летевшего в Уфу, произошла из-за недомогания пассажира.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Астрахани внепланово приземлился самолет Сочи (Адлер) — Уфа. По сообщению ТГ-канала «Авиаинцидент», 17 июля в 12:50 экипаж Boeing 737−800 передал диспетчерам Ростовского центра о необходимости срочной посадки из-за ухудшившегося состояния одного из пассажиров.

Командир воздушного судна принял решение направить самолет в аэропорт Астрахани, хотя этот пункт не значился в первоначальном плане полета. Уже в 13:10 самолёт успешно приземлился.

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