В Самаре при пожаре в квартире на улице Вятской погиб 79-летний пенсионер

В Самаре произошел сильный пожар, в котором погиб человек. Подробностями поделились в региональном ГУ МЧС.
Как стало известно, на улице Вятской, 14 начали полыхать домашние вещи. Пожар был оперативно потушен, но, к сожалению, при происшествии погиб 79-летний пенсионер.
В операции приняли участия 18 спасателей и 5 единиц спецтехники.
Ранее мы писали, что в областной столице на Кировском рынке загорелось двухуровневое кафе. Для тушения были задействованы 46 человек персонала МЧС.
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