В Ливадии 1,5-годовалый ребенок отравился жидкостью для розжига

В Приморском крае в Находке ребенок в возрасте полутора лет отравился жидкостью для розжига. Страшный инцидент произошел во время отдыха в Ливадии.
На пляже в то время, как взрослые занимались приготовлением шашлыка, малышка ухватила яркую бутылку и сделала глоток.
Родители мгновенно среагировали, направившись на ближайшую подстанцию скорой помощи. Оттуда ребенка экстренно доставили в больницу.
Реаниматологи осуществляли круглосуточный мониторинг жизненных показателей девочки. Благо, помощь была оказана в кратчайшие часы после отравления. Сейчас ребенок уже выписан домой.