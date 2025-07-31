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В Ливадии 1,5-годовалый ребенок отравился жидкостью для розжига

Сейчас ребенок уже прошел лечение и находится дома.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае в Находке ребенок в возрасте полутора лет отравился жидкостью для розжига. Страшный инцидент произошел во время отдыха в Ливадии.

На пляже в то время, как взрослые занимались приготовлением шашлыка, малышка ухватила яркую бутылку и сделала глоток.

Родители мгновенно среагировали, направившись на ближайшую подстанцию скорой помощи. Оттуда ребенка экстренно доставили в больницу.

Реаниматологи осуществляли круглосуточный мониторинг жизненных показателей девочки. Благо, помощь была оказана в кратчайшие часы после отравления. Сейчас ребенок уже выписан домой.