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В Подмосковье 11-летнего мальчика ранили в живот из пневматики

Подмосковная прокуратура взяла на контроль дело о ранении 11-летнего мальчика из пневматики. 18-летний стрелок задержан.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ленинском городском округе задержан 18-летний местный житель, ранивший из пневматического пистолета 11-летнего мальчика в живот. Об этом сообщает телеграм-канал Московской областной прокуратуры. Находясь на балконе квартиры одного из многоквартирных домов в деревне Коробово, подозреваемый из хулиганских побуждений произвел более десяти выстрелов из пневматического оружия, создав угрозу жизни и здоровью окружающих.

Одна из пуль попала в живот 11-летнему мальчику, игравшему во дворе с друзьями. Почувствовав резкую боль, он поднял голову и увидел стрелявшего. По словам пострадавшего, стрелок произвел около 15 выстрелов вокруг детей, что заставило их прятаться.

Следственными органами по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ход и результаты его расследования взяты на контроль Видновской городской прокуратурой.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.