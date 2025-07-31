В Подмосковье 11-летнего мальчика ранили в живот из пневматики

В Ленинском городском округе задержан 18-летний местный житель, ранивший из пневматического пистолета 11-летнего мальчика в живот. Об этом сообщает телеграм-канал Московской областной прокуратуры. Находясь на балконе квартиры одного из многоквартирных домов в деревне Коробово, подозреваемый из хулиганских побуждений произвел более десяти выстрелов из пневматического оружия, создав угрозу жизни и здоровью окружающих.