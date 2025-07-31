Со дна моря в Анапе подняли 238 мешков мазута и загрязненного песка

Крушение двух танкеров «Волгонефть» с мазутом произошло в декабре 2024 года. Из-за экологической катастрофы в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, береговая линия загрязнилась на протяжении 265 км. Нанесенный экосистеме ущерб оценивался почти в 85 млрд руб.