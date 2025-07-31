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Со дна моря в Анапе подняли 238 мешков мазута и загрязненного песка

В районе посёлка Джемете в Анапе продолжаются работы по очистке морского дна от остатков нефтепродуктов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Вчера, 30 июля, водолазные группы подняли со дна устья реки Можепсин 238 мешков мазутного грунта. Работы велись на глубине в 100−200 м. от берега с использованием эжекторных установок — оборудования, позволяющего собирать загрязнённый песок и осадок с морского дна.

К операциям привлечены специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морской спасательной службы. Очистка акватории продолжается.

Крушение двух танкеров «Волгонефть» с мазутом произошло в декабре 2024 года. Из-за экологической катастрофы в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, береговая линия загрязнилась на протяжении 265 км. Нанесенный экосистеме ущерб оценивался почти в 85 млрд руб.