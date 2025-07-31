В Пермском крае водитель не пропустил авто спасателей и едва не устроил ДТП

Водитель не пропустил авто спасателей с «мигалкой» и едва не устроил ДТП в Пермском крае, рассказывает сообщество «ЧП Кунгур».
Сообщение об инциденте было опубликовано в группе вечером 30 июля. Как рассказывает автор поста, происшествие случилось в Кунгуре в районе ДРСУ, когда сотрудники службы спасения двигались на вызов. В опубликованном видео с камеры наблюдения заметно, что машина едет по улице с включенным спецсигналом, когда на ту же полосу с парковки вылетает серый внедорожник.
Когда машина оказывается на дороге, спасатели вынуждены экстренно сбросить скорость — в ролике видно, что авто начинает раскачиваться в момент торможения, но стабилизируется и едет дальше.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МВД по Пермскому краю. В ведомстве рассказали, что после дорожного инцидента правоохранители выяснили личность водителя, который не уступил дорогу спецтранспорту.
«Водитель установлен. Им оказался мужчина 1964 года рождения. В отношении нарушителя составлен административный материал», — рассказали perm.aif.ru в региональном ГУ МВД.
В ведомстве уточнили, что протокол был составлен по статье КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом».