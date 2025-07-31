В Пермском крае водитель не пропустил авто спасателей и едва не устроил ДТП

Сообщение об инциденте было опубликовано в группе вечером 30 июля. Как рассказывает автор поста, происшествие случилось в Кунгуре в районе ДРСУ, когда сотрудники службы спасения двигались на вызов. В опубликованном видео с камеры наблюдения заметно, что машина едет по улице с включенным спецсигналом, когда на ту же полосу с парковки вылетает серый внедорожник.