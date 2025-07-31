Уфимского подростка обвиняют в госизмене и подготовке теракта

В Уфе 17-летний подросток обвиняется в государственной измене и подготовке диверсии. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.
По данным следствия, с осени 2024 года юноша через мессенджеры сотрудничал с неизвестными кураторами. За денежное вознаграждение, по версии следствия, которое составляло от 1 до 65 тысяч рублей, он собирал разведданные о стратегических объектах нефтегазовой отрасли, транспортной инфраструктуре и жилых зданиях в Уфе, Рязани и Казани. Собранные сведения предназначались для украинских структур с целью организации диверсий.
Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе по решению суда. Подростку грозит пожизненное заключение.
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