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Уфимского подростка обвиняют в госизмене и подготовке теракта

17-летний уфимец обвиняется в госизмене и подготовке к диверсии.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Уфе 17-летний подросток обвиняется в государственной измене и подготовке диверсии. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.

По данным следствия, с осени 2024 года юноша через мессенджеры сотрудничал с неизвестными кураторами. За денежное вознаграждение, по версии следствия, которое составляло от 1 до 65 тысяч рублей, он собирал разведданные о стратегических объектах нефтегазовой отрасли, транспортной инфраструктуре и жилых зданиях в Уфе, Рязани и Казани. Собранные сведения предназначались для украинских структур с целью организации диверсий.

В январе 2025 года, считает следствие, подросток согласился за 200 тысяч рублей поджечь железнодорожный локомотив. Однако спецоперация ФСБ предотвратила преступление и юношу задержали на месте предполагаемой диверсии.

Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе по решению суда. Подростку грозит пожизненное заключение.

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