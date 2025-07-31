В Челябинской области мужчина угнал машину работодателя, чтобы поехать на свидание

Сообщение об угоне автомобиля поступило в дежурную часть полиции Миасса ночью. Хозяин машины марки KIA рассказал, что припарковал её возле частного дома, а позже его дочь обнаружила пропажу. После неудачных самостоятельных поисков мужчина обратился в полицию.
Все наружные наряды были ориентированы на розыск. Вскоре экипаж ДПС заметил и остановил угнанную машину. За рулём находился 28-летний местный житель, ранее судимый за подобные преступления. Его доставили в отдел полиции.
Выяснилось, что мужчина остался ночевать в доме, где помогал с ремонтом. Дождавшись, пока все уснут, он тайком взял ключи и поехал на встречу с девушкой, прихватив букет цветов.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Машину вернули владельцу в целости и сохранности.
В полиции напомнили: не стоит оставлять ключи от авто в доступных местах, а в случае угона нужно сразу обращаться в правоохранительные органы.