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Работник коммунальной компании погиб в колодце в Сеченовском районе

Еще два сотрудника пострадали.

Групповой несчастный случай произошел на производстве АО «Нижегородская областная коммунальная компания» в Сеченовском районе. Погиб один работник, сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области.

Инцидент произошел во время работ в колодце в селе Верхнем Талызине — что именно случилось, не уточняется. Известно, что погиб один работник, еще двое пострадали. Одного из них в тяжелом состоянии доставили в Сеченовскую ЦРБ — врачи борются за его жизнь.

Инспекторы труда выясняют все обстоятельства случившегося. Организована работа с компетентными органами.