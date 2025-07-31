Работник коммунальной компании погиб в колодце в Сеченовском районе

Групповой несчастный случай произошел на производстве АО «Нижегородская областная коммунальная компания» в Сеченовском районе. Погиб один работник, сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области.
Инцидент произошел во время работ в колодце в селе Верхнем Талызине — что именно случилось, не уточняется. Известно, что погиб один работник, еще двое пострадали. Одного из них в тяжелом состоянии доставили в Сеченовскую ЦРБ — врачи борются за его жизнь.
Инспекторы труда выясняют все обстоятельства случившегося. Организована работа с компетентными органами.