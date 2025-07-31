Задержан проректор по экономике и финансам КрасГМУ Михаил Кулешко

В Красноярске задержан проректор по экономике и финансам Красноярского государственного медицинского университета (КрасГМУ) Михаил Кулешко.
По версии следствия, он вместе с ранее арестованным проректором по учебной, воспитательной работе и молодёжной политике Ириной Соловьевой организовал хищение стимулирующих выплат, предназначенных для сотрудников вуза.
Согласно материалам дела, в период с 2022 по 2024 год Соловьева давала указания о начислении премий своим подчинённым и собирала необходимые документы, в то время как Кулешко утверждал эти выплаты. После этого средства требовали вернуть под предлогом «нужд университета».
В связи с данными обстоятельствами возбуждено уголовное дело о мошенничестве.