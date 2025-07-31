Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимском сквере вырубят деревья

В Уфе раньше срока завершили ремонт моста через реку Уршак.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Уфы приступают к работам по благоустройству сквера имени Мидхата Шакирова. Как сообщил руководитель районной администрации Илвир Нурдавлятов, 4 августа предстоит вырубить аварийные и засохшие деревья, представляющие опасность для горожан.

— Мероприятия проведут сотрудники муниципального предприятия «Горзеленхоз» с использованием специальной техники. При этом основные аллеи парка останутся доступными для посетителей во время проведения работ, пояснил чиновник.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.