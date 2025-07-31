В уфимском сквере вырубят деревья

В Кировском районе Уфы приступают к работам по благоустройству сквера имени Мидхата Шакирова. Как сообщил руководитель районной администрации Илвир Нурдавлятов, 4 августа предстоит вырубить аварийные и засохшие деревья, представляющие опасность для горожан.
— Мероприятия проведут сотрудники муниципального предприятия «Горзеленхоз» с использованием специальной техники. При этом основные аллеи парка останутся доступными для посетителей во время проведения работ, пояснил чиновник.
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